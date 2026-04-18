Колос - ЛНЗ 1:0: обзор матча и результат игры 18.04.2026

В субботу, 18 апреля, Колос принимала на своем поле ЛНЗ в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч начался с быстрого гола от хозяев: Ибрахим Кане точным ударом отправил мяч в сетку ворот черкасского клуба. Этот гол стал единственным опасным моментом у Колоса за 90 минут игры.

После пропущенного мяча ковалёвская команда стала играть в низком темпе, особенно это проявлялось когда мячом владели игроки ЛНЗ. При появлении возможности для контратак хозяева действовали достаточно быстро, хотя, несмотря на желание увеличить счёт в первой сорокаминутке, моментов было маловато.

Под конец первого тайма у ЛНЗ был шанс сравнять счёт: Драмбаев отправил мяч в сетку после стандарта, но после проверки VAR гол был отменён, и команды отправились на перерыв.

Во втором тайме были проведены замены, и черкасская команда, которая активно заканчивала первый тайм, после перерыва на 70-й минуте не нанесла ни одного удара в створ ворот Колоса. Последовала серия замен, которая никак не повлияла на темп игры обеих команд. Теперь у Шахтёра уже два матча в запасе при равенстве очков. Добавим, что на текущий момент Колос с 37 очками идёт шестым, тогда как ЛНЗ с 51 очком занимает первое место.

Статистика матча Колос - ЛНЗ 24-го тура чемпионата Украины

Колос - ЛНЗ 1:0

Голы: Ибрахим Кане 8.

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 2 - 15

Удары в створ: 1 - 3

Угловые: 0 - 3

Колос: Пахолюк - Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков - Теллес (Хрыпчук 88), Демченко (Ррапай 84), Гагнидзе – Кане, Салабай, Климчук (Тахири 73)

ЛНЗ: Паламарчук – Путря, Горин, Муравский, Драмбаев – Дидык (Микитишин 59), Рябов, Пастух - Кравчук (Пасич 73), Кузык (Авуду 73), Ассінор (Твердохліб 59)

Предупреждения: Теллес 46, Демченко 79, Пахолюк 83, Ррапай 90+4 - Кузык 10, Дидык 40, Драмбаев 79

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!