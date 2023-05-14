"Это просто стыд": Промоутер объяснил, почему Беринчик отказался от титула EBU

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика, рассказал, почему его подопечный решил оставить вакантным пояс EBU.

Накануне стало известно, что украинский боксер отказался от защиты недавно завоеванного титула чемпиона Европы.

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"Беринчику от EBU был назначен официальный претендент для защиты пояса - 47-летний итальянец Эмилиано Марсили. Он является итальянцем и бойцом итальянского промоутера. Офис EBU находится в Риме и генеральный секретарь этой организации – итальянка. Это уже не впервые EBU принимает забавные решения вроде обязательной защиты для Беринчика.

Британский совет по профессиональному боксу не сможет предоставить лицензию 47-летнему боксеру для поединка с таким бойцом как Беринчик. Во-первых, это опасно для жизни и здоровья претендента, во-вторых, это издевательство над боксерскими фанатами.

Так ради нескольких тысяч евро порочить европейский бокс - это просто стыд. Мы откровенно описали эти обстоятельства в письме к EBU и отказались от поединка. Пусть это будет уже проблемой боксерского союза, а не Беринчика. Мы идем своим путем к чемпионству по версии WBO", - приводит слова Красюка Luckypunch.net.

Напомним, что в своем последнем бою в декабре 2022 года Беринчик одержал победу единогласным решением судей над французом Иваном Менди и завоевал пояс EBU.