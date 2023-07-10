"Он так долго простаивает": Промоутер Усика призвал лишить Фьюри пояса WBC

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, призвал лишить Тайсона Фьюри пояса WBC, отреагировав на намерение британца устроить выставочный бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По его мнению, титул задержался в руках "Цыганского короля", который не проводит серьезных поединков.

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"Бой с Нганну? Вы называете это боем? Это выступление, показательный поединок, а не бой. Бой - это когда на кону стоит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Вот тогда это бой. Когда ты дерешься с Нганну, ты зарабатываешь деньги и развлекаешь публику. Вот и все.

В действительности Фьюри не нарушает правила WBC. Но чисто со спортивной точки зрения его нужно лишить титула, потому что он так долго простаивает. И он обманывает людей, анонсируя бои, которые не состоятся", - приводит слова Красюка Boxing Social.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сделал интригующее заявление о следующем бое своего клиента.