Фьюри оценил вероятность проведения боя против экс-чемпиона UFC

Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри прокомментировал информацию о возможном поединке против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

По словам британского боксера, его команда уже получила предложения, чтобы организовать подобный бой.

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"Ходит много разговоров о том, что мы с Нганну подеремся друг с другом, и он хочет перейти в бокс. Нганну хочет драться со мной, он много говорит в Instagram. Фрэнсис даже посетил один из моих последних боев, вышел на ринг и встретился со мной.

В этом есть потенциал. Мы получили много предложений с Ближнего Востока по поводу организации этого поединка летом", - сказал Фьюри в комментарии Out of Interest Podcast.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сделал интригующее заявление о следующем бое своего клиента.