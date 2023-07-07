iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри оценил вероятность проведения боя против экс-чемпиона UFC

"Цыганский король" не стал отрицать наличие предложений по организации подобного поединка.
Сегодня, 16:34
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри прокомментировал информацию о возможном поединке против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

По словам британского боксера, его команда уже получила предложения, чтобы организовать подобный бой.

Читай также: "Обидно, но это так": Промоутер рассказал, с кем Фьюри проведет следующий бой

"Ходит много разговоров о том, что мы с Нганну подеремся друг с другом, и он хочет перейти в бокс. Нганну хочет драться со мной, он много говорит в Instagram. Фрэнсис даже посетил один из моих последних боев, вышел на ринг и встретился со мной.

В этом есть потенциал. Мы получили много предложений с Ближнего Востока по поводу организации этого поединка летом", - сказал Фьюри в комментарии Out of Interest Podcast.

Напомним, ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сделал интригующее заявление о следующем бое своего клиента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Добро пожаловать": чемпион мира в супертяжелом весе поприветствовал Маунта в Манчестер Юнайтед "Добро пожаловать": чемпион мира в супертяжелом весе поприветствовал Маунта в Манчестер Юнайтед
Чжилей рассказал, с кем намерен подраться после реванша с Джойсом Чжилей рассказал, с кем намерен подраться после реванша с Джойсом
"Обидно, но это так": Промоутер рассказал, с кем Фьюри проведет следующий бой "Обидно, но это так": Промоутер рассказал, с кем Фьюри проведет следующий бой
Ферстаппен рассказал, как бы он изменил болиды для улучшения Формулы 1 Ферстаппен рассказал, как бы он изменил болиды для улучшения Формулы 1
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 118:43
Ферстаппен рассказал, как бы он изменил болиды для улучшения Формулы 1
Европа18:22
Почеттино назвал свою главную задачу в Челси
Украина18:10
Трансферы УПЛ: Шахтер отпустил легионера в Грецию, игрок Днепра-1 перебрался в Колос
Европа17:59
Манчестер Юнайтед вынужден повысить зарплату Магуайру по итогам сезона-2022/23
Теннис17:54
Калинина уступила Андрееску и вылетела из Уимблдона
Еврокубки17:40
Прометей узнал имена соперников по групповому этапу Еврокубка
Европа17:30
Арсенал объявил о продлении контракта с ключевым защитником
Теннис17:12
Уимблдон-2023 (WTA): Костюк обыграла Бадосу, Квитова уничтожила белоруску
Теннис17:11
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович встретится с Вавринкой, Хуркач - первый участник 1/8 финала
Бокс17:02
Тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK