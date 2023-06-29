"Это огромный переворот в игре": Промоутер Фьюри заинтриговал заявлением о следующем бое

Фрэнк Уоррен, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, сделал громкое заявление о ближайшем бое своего подопечного.

По словам представителя британского боксера, этот поединок будет чем-то экстраординарным.

"Это событие немного перевернет игру через пару недель. Это огромный переворот в игре, и будет интересно посмотреть за его последствиями. Вы все узнаете через пару недель. Я гарантирую, что потом вы скажете мне, что это переворот в игре.

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Бой против Фрэнсиса Нганну или Джона Джонса? Да, он открыт для этого. Фьюри не будет сидеть без дела. Когда что-то может принести такие деньги, зачем ждать, пока люди скажут, что давайте подождем следующего года, если можно устраивать бои сейчас?

Почему бы не сделать это сейчас? Для меня вообще не проблема, если они захотят подраться на боксерском ринге. Это огромное событие. Все зависит от нескольких вещей. Но чтобы открыть эту дверь, не нужно слишком сильно на нее давить", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Отметим, что промоутер Тайсона Фьюри также подтвердил, что бой с Александром Усиком в 2023 году не состоится.