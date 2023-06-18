"Адская драка": Фьюри назвал свой самый сложный бой в карьере

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, какой бой стал для него самым сложным в карьере.

По словам "Цыганского короля", он считает таковым последний поединок в их трилогии с Деонтеем Уайлдером.

Читай также: Фьюри сделал громкое заявление по поводу своего будущего

"У нас с Уайлдером была трилогия. Мы провели три титульных боя. Думаю, что третий поединок, вероятно, был самым сложным в моей карьере.

Мы тогда устроили войну. Оба вышли с разрушительными намерениями. Он дважды отправил меня в нокдаун, я сделал это трижды и в итоге отправил его в нокаут в одиннадцатом раунде. Тогда мы оба хорошо показали себя. Адская драка», - приводит слова Фьюри Boxing Social.

Ранее Тайсон Фьюри озвучил свою причину срыва боя с Александром Усиком.