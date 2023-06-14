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Фьюри сделал громкое заявление по поводу своего будущего

Британец готов вернуться в ринг.
Сегодня, 14:33
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что скоро фанаты узнают его следующего соперника.

"Цыганский король" опубликовал пост, в котором намекнул на свое возвращение.

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"Я надеюсь очень скоро анонсировать большой бой. Следите за новостями. Я усердно работаю, я в зале. Я готов драться летом, наращиваю кубики, или, если речь идет обо мне, то жировые складки. Но, опять же, они помогли мне 33 раза подряд, так что в действительности это не имеет значения. Оставайтесь на связи, большие новости неизбежны", - сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что Усик назвал причину того, почему Фьюри сорвал их поединок.


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