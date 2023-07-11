Стало известно, когда может состояться поединок Усик - Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что украинский боксер может встретиться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, поединок с британцем возможен в конце текущего или вначале следующего года.

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"Усик должен пройти Дюбуа. Конечно, мы не думаем, что это будет легкий бой, мы не недооцениваем соперника, готовимся на 100%. Александр - работяга, потому, думаю, что он будет готов к дуэли на 100%.

С Фюри мы не договорились, у нас были очень долгие переговоры, мы пытались организовать бой. Так как это не получилось, нам сейчас нужно провести обязательную защиту по линии WBA, а затем мы идем дальше по плану. Мы не будем ждать пока Фьюри проснется, захочет боя или еще что-нибудь. Если сейчас с Дюбуа пройдет все по плану, к концу года или в начале следующего мы готовы выйти с Тайсоном в ринг", - сказал Климас в интервью XSPORT.ua.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика призвал лишить Фьюри пояса WBC.