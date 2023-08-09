Джошуа обозначил конкретную цель на бой с новым соперником

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о бое против Роберта Хелениуса, который заменил провалившего тест на допинг Диллиана Уайта.

По словам британского боксера, он нацелен на досрочную победу в будущем поединке.

"Это первый раз с 2019 года, когда я могу провести несколько боев в одном году. Это не хорошо для любого боксера. Но в бездействии тоже нет ничего хорошего.

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Посмотрите на мой последний бой с Джермейном Франклином. Возможно, это было не самое зрелищное выступление, я не нокаутировал соперника, но по крайней мере я снова начинаю быть активным. Выходя в ринг раз в год, ты становишься мягким. Ты уже не такой крепкий, как раньше, поэтому я снова бросаю себе этот вызов. Это будет очень хорошо для меня.

Если я выиграю впечатляющим способом, это значительно придаст мне уверенности. Это то, что я должен делать как воин, побеждая на поле боя. Я живу своей мечтой.

Надеюсь, что смогу продемонстрировать увлекательный стиль. Мне нужно победить нокаутом, я согласен", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Бой Джошуа - Хелениус состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Ранее промоутер Энтони Джошуа оценил нового соперника своего подопечного.

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