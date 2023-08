Джошуа официально получил соперника вместо Уайта на ближайший бой

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) получил нового соперника на ближайший бой.

Изначально британский боксер должен был провести реванш с соотечественником Диллианом Уайтом, но тот провалил тест на допинг.

В последние дни назывались различные варианты в качестве срочной замены, но в итоге выбор пал на финского супертяжа Роберта Хелениуса (32-4, 21 КО), который согласился выйти в ринг против экс-чемпиона.

Боксерское шоу состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐄𝐃: @anthonyjoshua will now fight The Nordic Nightmare Robert Helenius this Saturday at The O2!



The full undercard takes place as originally planned...



Don't miss all the action live on @DAZNBoxing 👊#JoshuaHelenius pic.twitter.com/MgvQkc3bl9