Джошуа официально получил соперника вместо Уайта на ближайший бой
Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) получил нового соперника на ближайший бой.
Изначально британский боксер должен был провести реванш с соотечественником Диллианом Уайтом, но тот провалил тест на допинг.
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В последние дни назывались различные варианты в качестве срочной замены, но в итоге выбор пал на финского супертяжа Роберта Хелениуса (32-4, 21 КО), который согласился выйти в ринг против экс-чемпиона.
Боксерское шоу состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.
𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐄𝐃: @anthonyjoshua will now fight The Nordic Nightmare Robert Helenius this Saturday at The O2!— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 8, 2023
The full undercard takes place as originally planned...
Don't miss all the action live on @DAZNBoxing 👊#JoshuaHelenius pic.twitter.com/MgvQkc3bl9
Свой последний бой Хелениус провел только 5 августа, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде над соотечественником Микой Миелоненом и закрыв тем самым поражение от Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года.
Ранее тренер Диллиана Уайта отреагировал на срыв боя с Энтони Джошуа из-за допинга.
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