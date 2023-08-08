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Джошуа официально получил соперника вместо Уайта на ближайший бой

Британец определился с оппонентом после срыва поединка с соотечественником из-за допинга.
Сегодня, 15:10
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) получил нового соперника на ближайший бой.

Изначально британский боксер должен был провести реванш с соотечественником Диллианом Уайтом, но тот провалил тест на допинг.

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В последние дни назывались различные варианты в качестве срочной замены, но в итоге выбор пал на финского супертяжа Роберта Хелениуса (32-4, 21 КО), который согласился выйти в ринг против экс-чемпиона.

Боксерское шоу состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Свой последний бой Хелениус провел только 5 августа, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде над соотечественником Микой Миелоненом и закрыв тем самым поражение от Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года.

Ранее тренер Диллиана Уайта отреагировал на срыв боя с Энтони Джошуа из-за допинга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Роберт Хелениус Диллиан Уайт

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