Довбик может восстановиться к украинскому дерби в Серии А

Украинец приступил к тренировкам в общей группе.
Сегодня, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Арем Довбик близок к возвращению на поле.

Как пишет Pazzi di Fanta, украинец уже приступил к тренировкам в общей группе и потенциально может принять участие в следующем матче.

Примечательно, что следующим соперником станет Дженоа, цвета которого защищает другой игрок сборной Украины Руслан Малиновский.

Напомним, что Довбик травмировался еще перед ноябрьским перерывом на сборные и пропустил шесть недель.

В текущем сезоне украинец провел 14 матчей, отличившись двумя голами.

Раее также сообщалось, что лазарет также покинули и игроки Челси.

