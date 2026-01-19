Довбик пропустит решающие матчи Украины в квалификации ЧМ-2026

Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик, вероятно, пропустит матчи квалификации ЧМ-2026.

Напомним, что украинец получил травму в матче 19-го тура Серии А против Лечче.

Как сообщил сам форвард, он уже перенес операцию в Финляндии. А как рассказал врач Дмитрий Бабелюк, Довбика оперировал один из лучших хирургов мира Лассе Лампайнен.

Тем не менее, украинцу предстоит еще долгий процесс восстановления, который в таких случаях занимает около 4-5 месяцев.

Напомним, что сборная Украины сыграет против Швеции 26 марта, а в случае победы сойдется с Польшей или Албанией за выход на ЧМ-2026. Довбик, скорее всего, не сможет принять участия в этих матчах.

Ранее также Алексей Лень прокомментировал свое участие в играх сборной Украины.

