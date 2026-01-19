Алексей Лень рассказал о возможном участии в матчах сборной Украины

Не исключает возвращение к "сине-желтым".

Центровой мадридского Реала Алексей Лень рассказал для Maincast Sport, будет ли он в будущем выступать за сборную Украины.

Конечно, да. Я слежу за всем, общаюсь с ребятами. С некоторыми из них я очень и очень хочу поиграть еще. Поэтому да, на это есть шансы где-то в будущем.

Напомним, что в ноябре 2025 года Алексей Лень проигнорировал вызов в национальную сборную на матчи отбора к чемпионату мира 2027 года.

К слову, ПСЖ может обзавестись баскетбольной командой и присоединиться к турниру, который будет проходить под эгидой НБА.

