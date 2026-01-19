iSport.ua
Алексей Лень рассказал о возможном участии в матчах сборной Украины

Не исключает возвращение к "сине-желтым".
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Алексей Лень / Getty Images
Центровой мадридского Реала Алексей Лень рассказал для Maincast Sport, будет ли он в будущем выступать за сборную Украины.

Конечно, да. Я слежу за всем, общаюсь с ребятами. С некоторыми из них я очень и очень хочу поиграть еще. Поэтому да, на это есть шансы где-то в будущем.

Читай также: НБА: Денвер уступил Шарлотт, Лейкерс и Хьюстон одержали победы

Напомним, что в ноябре 2025 года Алексей Лень проигнорировал вызов в национальную сборную на матчи отбора к чемпионату мира 2027 года.

К слову, ПСЖ может обзавестись баскетбольной командой и присоединиться к турниру, который будет проходить под эгидой НБА.

