НБА: Денвер уступил Шарлотт, Лейкерс и Хьюстон одержали победы

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации шесть поединков, при чем Мемфис и Орландо свой матч сыграли в Лондоне, Великая Британия.

Денвер без Николы Йокича проиграл Шарлотт, а вот Лейкерс и Хьюстон не расстроили своих фанатов и одержали победы в своих матчах.

Результаты матчей в ночь на 19 января

Мемфис – Орландо – 126:109 (40:23, 32:30, 28:28, 26:28)

Мемфис: Морант (24 + 13 передач), Джарен Джексон (17 + 4 блок-шота), Кавард (13), Уэллс (10), Альдама (9) – старт; Лендейл (21+8 подборов), Спенсер (10), Джексон (7), Колдвелл-Поуп (7), У. Уильямс (5), Кончар (3+5 перехватов).

Орландо: Блэк (19 + 6 передач), Картер (18 + 8 подборов), Банкеро (16 + 8 подборов + 9 передач), Ф. Вагнер (14), Бейн (11) – старт; Ричардсон (11), Битадзе (9), Пенда (5), да Силва (4), Кейн (2), Айзек (0), Джонс (0).

Хьюстон – Новый Орлеан – 119:110 (32:30, 32:24, 23:26, 32:30)

Хьюстон: Смит (32 + 8 подборов), Шенгюн (21 + 8 подборов + 5 перехватов), Томпсон (20 + 8 подборов + 6 передач), Дюрент (18 + 8 передач), Адамс (5 + 10 подборов) – старт; Шеппард (11), Финни-Смит (8), Окоги (4), Дэвисон (0), Тейт (0).

Новый Орлеан: Мерфи (21), Уильямсон (20), Квинн (15), Бэй (11), Фирс (2) - старт; Пул (13), Мисси (10), Пиви (7), Хоукинс (6), Маткович (5).

Чикаго – Бруклин – 124:102 (39:22, 31:29, 25:20, 29:31)

Чикаго: Вайт (24), Вучевич (17 + 11 подборов + 6 передач), Бузелис (17), Смит (12 + 10 подборов), Окоро (9) – старт; Досунму (19), Хертер (11+6 передач), Джонс (10+10 передач), Терри (3), Картер (2), Филлипс (0), Олбрич (0).

Бруклин: Вольф (14), Клекстон (12), Дэмин (11), Мэнн (9+6 передач), Клауни (7+8 подборов) - старт; Траоре (16), Уилсон (14), Мартин (11), Шарп (5), Томас (3+10 передач).

Денвер – Шарлотт – 87:110 (18:33, 16:27, 23:27, 30:23)

Денвер: Дж. Мюррей (16), Пикетт (12 + 7 передач), Уотсон (11), Холмс (7), Джонс (2) – старт; Стротер (15), Б. Браун (9), Ннаджи (8), Хардвей (6), Тайсон (1).

Шарлотт: Миллер (23), Книппел (14), Болл (10 + 6 передач), Бриджес (7), Диабате (4 + 9 подборов) - старт; Колкбреннер (17), Секстон (14), Салон (13+11 подборов), Грин (3), Коннотон (3), Мэнн (2), Джеймс (0).

Сакраменто – Портленд – 110:117 (32:32, 21:32, 29:29, 28:24)

Сакраменто: Вестбрук (23 + 7 передач), Лавин (18), Дерозан (14 + 7 передач), Рейно (6 + 9 подборов), Ачиува (4) – старт; Монк (23), Кардвелл (12+10 подборов), Сабонис (8+8 подборов + 6 потерь), Шредер (2), Клиффорд (0).

Портленд: Авдия (30 + 8 подборов + 8 передач), Шарп (27 + 7 подборов + 5 потерь), Клинган (21 + 17 подборов), Камара (17), Сиссоко (8) – старт; Лав (6), Рупер (4), Кук (2), Ян Ханьсень (2), Рит (0).

Лейкерс – Торонто – 110:93 (23:30, 32:24, 32:26, ​​23:13)

Лейкерс: Дончич (25+7 передач), Эйтон (25+13 подборов), Джеймс (24+7 передач), Смарт (8+5 потерь), Ларевия (2) – старт; Хатимура (10), Винсент (5), Хейс (3), Тимми (3), Смит (3), Вандербилт (2+9 подборов), Джеймс-младший (0), Кнехт (0), Бафкин (0).

Торонто: Барнс (22+9 подборов), Ингрем (19+7 передач), Мюррей-Бойлс (11+7 подборов), Квикли (9+7 передач), Агбаджи (0) - старт; Мамукелашвили (20), Лоусон (5), Мобо (4), Шед (3), Темпл (0), Дик (0), Беттл (0), Мартин (0).

