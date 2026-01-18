ПСЖ может включиться в Лигу Европы под эгидой НБА

ПСЖ будет включён в состав Лиги Европы под эгидой НБА, сообщает L’Equipe.

Внутри НБА считают, что Париж является одним из ключевых рынков для проекта НБА Европа. При этом отмечается, что у футбольного клуба ПСЖ нет собственной баскетбольной команды, как, например, у Баварии или Реала, по информации издание, новоя баскетбольная команда ПСЖ после создание может ввойти в состав Лиги Европы.

Однако во Франции есть команда Париж, которая выступает в чемпионате Франции по баскетболу, где занимает третье место в турнирной таблице, а также лидирует в Еврокубке.

Напомним, что новая лига, к которой может присоединиться ПСЖ, будет включать 12 франшиз, а также ещё четыре команды, которые отберут для участия.

Тем временем Евролига готова обратиться в суд из-за переговоров НБА с клубами.

