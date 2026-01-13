Конфликт Евролиги и НБА обостряется из-за европейского проекта

НБА планирует создать собственный масштабный проект - NBA Europe, в котором могут участвовать команды из Евролиги, из-за этого топ-клубы Европы не могут продлить контракты, поскольку пока не определились со своим будущим.

Теперь Евролига официально уведомила НБА о возможных юридических действиях из-за попыток переманивания команд в новый проект.

Отмечается, что в среду, 14 января, пройдет совещание, на котором Реал, Барселона, Фенербахче и АСВЕЛ должны принять решение, продолжат ли они свое участие в Евролиге или перейдут в NBA Europe.

Добавим, что Барселона и Фенербахче, скорее всего, в ближайшее время подпишут новые лицензии и продолжат выступать в Евролиге. А вот Реал, в составе которого выступает украинец Алексей Лень, пока еще не определился со своим будущим.

Узнать, как сыграл Святослав Михайлюк в составе Юты Джаз против Кливленда, можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!