Лень крутым перформансом не спас Реал в Евролиге

Украинец стал самым результативным в рядах "сливочных".

Мадридский Реал потерпел поражение от афинского Панатинаикоса (81:82) в рамках 26-го тура Евролиги. Королевский клуб остался четвертым в турнирной таблице.

Центровой Алексей Лень провел на площадке почти 17 минут. За отведенное время он набрал 18 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 ассиста. По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца положительный (+7).

Для Леня поединок против ПАО стал самым результативным после перехода в Реал. Вместе с защитником афинян Костасом Слукасом он разделил звание самого эффективного на паркете с рейтингом 27 пунктов.

К слову, криворожский Кривбасс отказался от выступлений в отечественной Суперлиге.

