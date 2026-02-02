iSport.ua
Полузащитник Реала выбыл. Известно, насколько серьёзна травма Беллингема

Травма в первые минуты.
Сегодня, 10:09       Автор: Валентина Чорноштан
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник Реала Джуд Беллингем получил травму в матче с Райо Вальекано.

Англичанин на 10-й минуте игры покинул поле. Отметим, что причиной повреждения стало то, что Джуд ускорился за мячом, повредил заднюю поверхность левого бедра, сел на газон и попросил замену.

Официальный сайт мадридского Реала заявил, что по результатам медицинского обследования у 22-летнего полузащитника была диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги.

Отмечается, что хавбек "королевской" команды не сможет помогать команде на поле около месяца.

Добавим, что партнер по команде Джуда сумел приблизиться к рекорду Роналду.

