НХЛ: Вегас уступил Анахайму, Тампа обыграла Бостон

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:15       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на понедельник, 2 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 2 февраля

Тампа-Бэй – Бостон – 6:5 (1:3, 3:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы:
1:0 – 1 Хэйгл (Рэддиш, Кучеров)
1:1 – 11 Стивс (Эйссимонт)
1:2 – 15 Гики (Аспирот, Макэвой)
1:3 – 18 Арвидссон (Гики, Макэвой)
1:4 – 22 Пойтрас (Кастелик)
1:5 – 28 Гики (Хуснутдинов, Пастрняк)
2:5 – 30 Бьоркстранн (Генцел, Хэйгл)
3:5 – 35 Рэддиш (Хэйгл, Кучеров)
4:5 – 36 Пол (Кучеров, Генцел)
5:5 – 51 Кучеров (Чернак, Макдона)

Анахайм – Вегас – 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Шайбы:
1:0 – 13 Крайдер (Минтюков, Пелинг)
2:0 – 21 Крайдер (Терри, Труба)
3:0 – 24 Готье (Сеннеке, Лакомб)
3:1 – 29 Марнер (Дорофеев, Стоун)
3:2 – 50 Барбашев (Хольц, Айкел)
4:2 – 58 Пелинг (Труба, Терри)
4:3 – 59 Гертл (Стоун)

Каролина – Лос-Анджелес – 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Шайбы:
1:0 – 6 Дж.Стаал (Гостисбеер, Свечников)
2:0 – 52 Никишин
2:1 – 53 Хелениус (Думулин, Мэлот)
2:2 – 56 Байфилд (Кемпе)
3:2 – 61 Ахо (Гостисбеер, Джарвис)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


