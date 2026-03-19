Металлист 1925 легко обыграл аутсайдера чемпионата

Полтава почти и не имела шансов в матче.
Сегодня, 19:56       Автор: Андрей Безуглый
Металлист 1925 - Полтава / metalist1925.com
В четверг, 19 марта, Металлист 1925 принимал дома Полтаву.

Ожидаемо, хозяева сразу завладели инициативой, доставляя Минчеву немало хлопот. Однако кипер полтавчан уверенно отводил угрозу.

Однако удача вратаря закончилась в самом конце тайма, Итодо после серии рикошетов наконец отправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме гол не пришлось ждать долго. Металлист провел хорошую комбинационную атаку, которая завершилась голом Баптистеллы точно в угол ворот.

Уже к середине второй половины стало понятно, что команды намерены просто доигрывать, и так оно и вышло. Уверенная победа Металлиста 1925.

Металлист 1925 - Полтава 2:0
Голы: Итодо, 45+2, Баптистелла, 53

Металлист 1925: Варакута - Крупский, Павлюк, Дубко, Мартынюк - Калюжный (к), Ари Моура (Калитвинцев, 72), Литвиненко, Баптистелла (Когут, 72), Рашица (Кастильо, 61) - Итодо (Мба, 61)

Полтава: Минчев - Ухань, Мисюра, Пидлепич, Савенков - Даниленко (к), Дорошенко, Кононов, Одарюк (Галенков, 65) - Сухоручко, Вивдич (Кобзар, 65)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

