Пономаренко установил новый рекорд Динамо

20-летний форвард забил в седьмом туре подряд.
Сегодня, 20:29       Автор: Андрей Безуглый
Матвей Пономаренко / fcdynamo.kiev.ua
Нападающий Динамо Матвей Пономаренко установил клубный рекорд.

Это произошло в матче против Александрии, где 20-летний форвард отметился голом.

Этот гол стал седьмым подряд в турах украинской Премьер-лиги, что является новым рекордом киевского клуба.

Ранее в шести матчах чемпионата подряд забивали Максим Шацких, Диого Ринкон и Виктор Цыганков. Рекорд же лиги принадлежит игроку Шахтеру.

В сезоне 2015/16 Алекс Тейшеры отличился в десяти турах подряд.

Ранее также сообщалось, что Александрия уволила главного тренера.

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
