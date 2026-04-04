"Был чистый гол": Тренер Динамо отреагировал на незасчитанный мяч Пономаренко против Карпат

Главный тренер Динамо Игорь Костюк высказался по поводу незасчитанного гола Матвея Пономаренко в проигранном матче 22-го тура УПЛ против Карпат (0:1).

Наставник киевской команды выразил убеждение, что взятие ворот отменили ошибочно, а нападающий "бело-синих" забил чисто.

"Я считаю, что это был чистый гол. Арбитр VAR не должен был даже пересматривать этот эпизод. Мы посмотрели повтор - вратарь выпустил мяч, а Матвей выбил его уже из-под рук. Если было касание, то Матвей первым коснулся мяча и забил чистый гол.

Вообще не нужно было смотреть VAR. Но арбитр принял такое решение. Он смотрел момент в статике, хотя такие моменты нужно смотреть в динамике, чтобы понимать, как происходили события", - приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

