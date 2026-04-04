Динамо - Карпаты 0:1: обзор матча и результат игры 04.04.2026

В субботу, 4 апреля, Динамо принимало на своем поле Карпаты в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Игоря Костюка прервали свою восьмиматчевую победную серию во всех турнирах, потерпев минимальное поражение 0:1 от львовского соперника.

Определяющим в поединке стал гол Бабукара Фаала, который отличился уже в дебюте игры. На шестой минуте в ходе атаки Карпат защитники киевлян позволили нападающему принять мяч перед воротами, развернуться и пробить в левый нижний угол. Динамо имело моменты, чтобы отыграться, однако Назар Домчак справился, когда Денис Попов пробивал головой под перекладину, а удару головой от Андрея Ярмоленко немного не хватило точности.

Ближе к концу встречи Динамо все же удалось отправить мяч в сетку усилиями Матвея Пономаренко. Однако после консультации с VAR арбитр отменил взятие ворот, увидев фол со стороны нападающего киевлян против голкипера при попытке того зафиксировать мяч, а сам автор незасчитанного гола заработал предупреждение, отреагировав на решение рефери. В компенсированное время между игроками произошла стычка, по итогам которой Пономаренко заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.

Динамо с 41 набранным баллом занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Карпаты идут на восьмой позиции, имея в своем активе 29 очков.

Статистика матча Динамо - Карпаты 22-го тура чемпионата Украины

Динамо - Карпаты 0:1

Гол: Фаал, 6

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 14 - 7

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 5 - 3

Фолы: 8 - 20

Динамо: Нещерет - Коробов, Беловар, Попов, Вивчаренко - Пихаленок (Буяльский, 67), Бражко, Шапаренко (Михайленко, 60) - Ярмоленко (Волошин, 60), Пономаренко, Редушко.

Карпаты: Домчак - Мирошниченко (Сыч, 66), Бабогло, Холод, Р. Лях - Чачуа, Сапуга (Эрики, 66), Бруниньо (Стенио, 77) - Алькайн (Витор, 58), Фаал, Костенко (Шах, 77).

Предупреждения: Бражко, Пономаренко - Мирошниченко, Бруниньо, Бабогло, Домчак.

Удаление: Пономаренко, 90+3.

