"Забил, но этот гол ничего не принес": Пономаренко оценил свой дебют за сборную Украины

Автор единственного мяча украинской команды высказался о поражении от Швеции.
Сегодня, 12:59       Автор: Игорь Мищук
Матвей Пономаренко / Getty Images

Нападающий сборной Украины Матвей Пономаренко прокомментировал поражение от Швеции в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионат мира-2026.

Украинцы проиграли шведам со счетом 1:3, а единственный мяч "сине-желтых" в этом поединке забил 20-летний дебютант национальной команды.

"Какие могут быть эмоции, если мы проиграли в важной игре. Эмоции отрицательные больше, потому что проиграли. В раздевалке, можно так сказать, траур. Такие игры будут делать нас сильнее. Проанализируем, что у нас не получилось, и будем двигаться дальше.

Хорошо, что забил. Пытался помочь команде, но этот гол ничего не принес, потому что проиграли 1:3. Но для себя это приятно, что дебютировал и забил гол. Еще есть многое над чем нужно работать.

Что могу сказать болельщикам? Верить в нас. У нас молодая команда. Главное - вера, а мы будем пытаться исправить наши ошибки и двигаться вперед. У нас молодая, амбициозная команда, которая, я уверен, добьется еще многого", - приводит слова Пономаренко Суспільне Спорт.

