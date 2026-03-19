iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед ведет переговоры по лидеру Ньюкасла

Каземиро назвал Гимараэша своим преемником.
Сегодня, 19:33       Автор: Андрей Безуглый
Бруно Гимараэш / Getty Images

Хавбек Ньюкасла Бруно Гимараэш может перейти в Манчестер Юнайтед, пишет Reuters.

По информации источника, Каземиро назвал 28-летнего соотечественника своей идеальной заменой. Отдельно отметив его лидерские качества и опыт.

Потому манкунианцы уже некоторое время ведут активные переговоры, в которых уже далеко продвинулось.

Ожидается, что бразилец обойдется в 80 млн евро, что составляет его примерную оценочную стоимость.

В текущем сезоне АПЛ Гимараэш провел 23 матча, отличившись 9 голами и 4 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Барселона все еще пытается договориться по Рэшфорду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруно Гимараэс

Видео

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

Популярное на сайте

Последние новости

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK