Манчестер Юнайтед ведет переговоры по лидеру Ньюкасла

Хавбек Ньюкасла Бруно Гимараэш может перейти в Манчестер Юнайтед, пишет Reuters.

По информации источника, Каземиро назвал 28-летнего соотечественника своей идеальной заменой. Отдельно отметив его лидерские качества и опыт.

Потому манкунианцы уже некоторое время ведут активные переговоры, в которых уже далеко продвинулось.

Ожидается, что бразилец обойдется в 80 млн евро, что составляет его примерную оценочную стоимость.

В текущем сезоне АПЛ Гимараэш провел 23 матча, отличившись 9 голами и 4 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Барселона все еще пытается договориться по Рэшфорду.

