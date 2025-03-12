Арсенал заинтересовался еще одной звездой Ньюкасла

Андреа Берта хотел бы привести в клуб Бруно Гимараэша.

Арсенал обратил свое внимание на хавбека Нюкасла Бруно Гимараэша, пишет AS.

Новый спортивный директор "канониров" Андреа Берта уже начал работать над летней трансферной кампанией. Сейчас его интересуют Гимараэш и Мартин Субименди.

С испанцем Арсенал конктактирует уже некоторое время, однако им до сих пор не удалось сбить цену за хавбека с 60 млн евро.

В такую же сумму обойдется и бразилец, если Ньюкасл не пробьется в Лигу чемпионов. В ином случае Гимараэш не захочет покинуть клуб.

Ранее также сообщалось, что в Марселе недовольны Мэйсоном Гринвудом.

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