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Футбол

Арсенал заинтересовался еще одной звездой Ньюкасла

Андреа Берта хотел бы привести в клуб Бруно Гимараэша.
Сегодня, 21:09
Бруно Гимараэш / Getty Images
Бруно Гимараэш / Getty Images

Арсенал обратил свое внимание на хавбека Нюкасла Бруно Гимараэша, пишет AS.

Новый спортивный директор "канониров" Андреа Берта уже начал работать над летней трансферной кампанией. Сейчас его интересуют Гимараэш и Мартин Субименди.

С испанцем Арсенал конктактирует уже некоторое время, однако им до сих пор не удалось сбить цену за хавбека с 60 млн евро.

В такую же сумму обойдется и бразилец, если Ньюкасл не пробьется в Лигу чемпионов. В ином случае Гимараэш не захочет покинуть клуб.

Ранее также сообщалось, что в Марселе недовольны Мэйсоном Гринвудом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Бруно Гимараэс

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