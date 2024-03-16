Манчестер Сити готов выложить за лидера Ньюкасла более 100 млн евро

"Горожане" хотят подписать Бруно, но сам игрок мечтает о другом клубе.

Манчестер Сити проявляет интерес к Бруно Гимарайншу. Об этом сообщает издание As.

Руководство "горожан" ищет опорного игрока и рассматривает кандидатуры Йозуа Киммиха из Баварии, Дугласа Луиса из Астон Виллы и, собственно, представителя "сорок".

Читай также: Защитник Манчестер Сити высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии

Ман Сити готов заплатить за Бруно 117 млн евро тремя частями - чуть более 39 млн евро за каждую. Однако, как отмечается, на игрока также претендуют другие топ-клубы, включая клубы из АПЛ.

Сам футболист почтен интересов "горожан", по мечтает выступать за Барселону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!