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Защитник Манчестер Сити высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии

Уокер готов к любому повороту в своей карьере.
Сегодня, 11:42
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер высказался на тему возможного переезда в Саудовскую Аравию.

"Никогда не скажу никогда. Деньги, которые они платят, и остальные, очевидно, важный фактор, объясняющий, почему футболисты туда едут. Роналду открыл путь всем".

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"Но для меня Премьер-лига – лучшая в мире, поэтому хочу соревноваться в этой лиге как можно дольше и как можно выше", – сказал Уокер а интервью на подкасте FIVE.

В текущем сезоне на счету 33-летнего англичанина два асссиста в 26 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кайл Уокер

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