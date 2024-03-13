Защитник Манчестер Сити высказался о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии
Уокер готов к любому повороту в своей карьере.
Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер высказался на тему возможного переезда в Саудовскую Аравию.
"Никогда не скажу никогда. Деньги, которые они платят, и остальные, очевидно, важный фактор, объясняющий, почему футболисты туда едут. Роналду открыл путь всем".
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"Но для меня Премьер-лига – лучшая в мире, поэтому хочу соревноваться в этой лиге как можно дольше и как можно выше", – сказал Уокер а интервью на подкасте FIVE.
В текущем сезоне на счету 33-летнего англичанина два асссиста в 26 матчах АПЛ.
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