Манчестер Сити попробует перехватить Судакова у Ливерпуля

Еще один украинец может поиграть под руководством Пепа Гвардиолы.

Манчестер Сити вступил в гонку за хавбеком Шахтера Георгия Судакова.

Как сообщает английское издание Express, "горожане" намерены побороться с Ливерпулем за право приобрести 21-летнего украинца.

Михаил Мудрик зимой рекомендовал Маурисио Почеттино подписать своего бывшего одноклубника, однако трансфер в Челси так и не состоялся.

Затем интерес к игроку сборной Украины начали приписывать Ливерпулю, который, по информации источника, хочет переманить его на Энфилд будущим летом и якобы уже "практически договорился". Теперь же мерсисайдцам придется выдержать конкуренцию со стороны Ман Сити.

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Напомним, что недавно Георгий Судаков продлил контракт с Шахтером до конца 2028 года. Предполагается, что в соглашении прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро.

Недавно испанские СМИ сообщали об интересе Барселоны к Георгию Судакову, чей трансфер в Каталонию, к слову, может и не состояться.

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