Новичок Шахтера поделился впечатлениями от уровня УПЛ

Новичок донецкого Шахтера Кевин поделился мыслями об уровне Чемпионата Украины.

По словам бразильского вингера, он был приятно удивлен.

"Прежде всего, спасибо команде за помощь, ведь эти голы являются результатом длительной коллективной работы. Эти голы - начало моей новой истории. Спасибо Богу за то, что смог забить, надеюсь, эта история будет иметь продолжение.

Вспоминаю сейчас момент, когда перед матчем общался с Марлоном в номере отеля и он сказал, что я забью. Так в конце концов и случилось. Поэтому да, я посвящаю один из голов ему.

А второй - для мамы, ведь это был особый день для женщин, поэтому второй гол - для нее.

Как забивал? Это был результат тех специфических упражнений, направленных на завершение атаки, над которыми я работал на тренировках. Приятно, что в игре также смог их реализовать.

Связь с коллективом, можно сказать, наладилась с первого дня. И пожелания и требования тренерского штаба я также уже очень хорошо понимаю.

УПЛ? Это чемпионат, уровень которого меня приятно поразил. Можно сказать, что он в большей степени силовой. Дай Бог, чтобы мы стали чемпионами.

Я уже в определенной степени адаптировался, люди здесь очень вежливые. У меня есть прекрасная возможность знакомиться с новыми культурами, поэтому надеюсь еще лучше узнать вашу страну", - сказал игрок "горняков".

Напомним, в прошлом матче именно дубль Кевина принес Шахтеру победу над Колосом .

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