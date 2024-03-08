Шахтер - Колос 3:2: обзор матча и результат игры 08.03.2024

В пятницу, 8 марта, во Львове состоялся последний матч второго игрового дня 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Колос приехал в гости к Шахтеру.

На старте поединка подопечным Ярослава Вишняка удалось шокировать соперника, забив быстрый гол - результативный удар оказался на счету Олега Ильина.

Однако это лишь разозлило "горняков", которые принялись штурмовать ворота Кирилла Фесюна. И если в первом тайме гости сумели отбиться, то сразу после перерыва они достаточно быстро пропустили.

В перерыве Марино Пушич сделал две замены, выпустив Кевина и Лассину Траоре. И именно этот дуэт забил все голы во втором тайме.

Причем бразилец записал на свой счет дебютный гол спустя всего четыре минуты после своего появления на поле. А на 65-й минуте Траоре вывел Шахтер вперед.

Но даже на этом "оранжево-черные" не остановились, ведь на последних минутах основного времени Кевин оформил дубль.

На все это посмотрел Траоре, и тоже захотел сделать дубль. И он это сделал, вот только проблема заключалась в том, что он забил свой второй мяч в собственные ворота.

И даже несмотря на это Шахтер добыл победу со счетом 3:2, которая вывела его на первую строчку таблицы УПЛ. Колос же остался восьмым с 24 очками в активе.

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Статистика матча Шахтер - Колос 20-го тура УПЛ

Шахтер - Колос 3:2

Голы: Кевин, 50, 88, Траоре, 65 - Ильин, 8, Траоре, 90+5 (аг).

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 17 - 5

Удары в створ: 8 - 3

Фолы: 8 - 9

Атаки: 112 - 57

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо (Кевин, 46) - Назарина (Траоре, 46), Зубков (Швед, 90+2), Бондаренко (Цуканов, 90+2), Судаков, Крыськив - Сикан (Азарови, 78).

Колос: Фесюн - Лучкевич, Черноморец, Бурда, Кукош, Цуриков - Ильин (Ранжел, 75), Богданов (Милько, 57), Демченко (Ориховский, 83), Велетень (Салабай, 46) - Паулаускас (Безбородько, 74)

Предупреждения: Крыськив - Черноморец, Кукош.

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