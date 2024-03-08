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Днепр-1 - Рух 0:1: обзор матча и результат игры 08.03.2024

Команда Юрия Максимова потерпела поражение, которое потом может аукнуться по итогам сезона.
Сегодня, 17:10
Днепр-1 - Рух / УПЛ
Днепр-1 - Рух / УПЛ

В пятницу, 8 марта, программу 20-го тура Украинской Премьер-лиги подхватили Днепр-1 и Рух.

Этот поединок получился очень долгим: стартовав в 13:00, он трижды прерывался из-за воздушной тревоги. Поэтому у игроков было полно времени на отдых, но игровой тонус сбивался.

Старт матча подарил первый и единственный гол, который на свой счет записал Эдуард Сарапий. Но днепрянин отличился не в тех воротах.

На 5-й минуте Анж-Фредди Плюман исполнил подачу с углового, а Юрий Климчук на ближней штанге подбил мяч, который попал в Сарапия и полетел в ворота.

Евгений Волынец не успел выбить мяч, который уже после рикошета от штанги все же пересек линию ворот.

Хозяева поля старались спастись, особенно опасные моменты произошли во втором тайме, но пробить Дмитрия Ледвия у них так и не удалось.

В итоге Днепр-1 потерпел обидное поражение, что не может не радовать его соперников по чемпионской гонке. Рух в свою очередь догнал по очкам Полесье, которое идет пятым.

Статистика матча Днепр-1 - Рух 20-го тура УПЛ

Днепр-1 - Рух 0:1
Гол: Сарапий, 5 (аг).

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 7 - 6
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 10 - 12
Атаки: 78 - 68

Днепр-1: Волынец - Пасич, Адамюк, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Гуцуляк, Пихаленок, Очеретько, Горбунов (Кивинда, 52) - Филиппов.

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык (Холод, 57), Роман - Пастух, Пидгурский, Притула (Федор, 80) - Квасница (Рунич, 63), Климчук (Карабин, 57), Плюман (Лях, 63).

Предупреждения: Гуцуляк, Очеретько - Холод.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины СК Днепр-1 рух львов

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