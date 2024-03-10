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Футбол

Барселона включилась в борьбу за Судакова

Но перехода может и не состояться.
Сегодня, 14:04
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Каталонская Барселона присоединилась к списку клубов, которые интересуются Георгием Судаковым.

Как сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на источники в Италии, боссы "сине-гранатовых" ценят атакующий потенциал Георгия, его видение поля и умение идти в дриблинг.

Также отмечается, что, якобы, Судаков способен, как играть в полузащите, так и закрыть позицию левого защитника (хотя, по данным Transfermarkt, провел на ней 0 матчей во взрослой карьере - прим.), а также, что он вполне может стать новой звездой испанской лиги.

Однако, коллектив Хави вряд-ли сможет себе позволить трансфер украинца, ведь Шахтер, по данным Mundo Deportivo, хочет не менее 50 млн евро, что является проблемной суммой для современной Барсы. Лидером в гонке за полузащитника называется Ливерпуль, конкуренцию "красным" также составляют Бавария и Ман Сити.

В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста 23 матча, в которых он забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Георгий Судаков

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