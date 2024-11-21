Капитан Ньюкасла: Гвардиоле нравится мой футбол

Хавбек Ньюкасла Бруно Гимараэш прокомментировал интерес Манчестер Сити к нему.

Напомним, что бразилец уже давно находится над прицелом английских грандов, однако пока Ньюкаслу удавалось сохранить своего капитана.

Сам же Гимараэш заявил, что слухи, связывающие его с Манчестер Сити - лишь слухи.

"В Ньюкасле я кумир, очень ценю это, я капитан команды, и если бы вы спросили меня три года назад, то я бы сказал, что моей самой большой мечтой было бы играть в АПЛ. Быть кумиром и быть капитаном – это невероятно.

Мне очень нравится Ньюкасл. Конечно, слухи о Манчестер Сити показывают, что я нахожусь на высоком уровне, но это были не более чем слухи.

Знаю, что Пепу Гвардиоле нравится мой футбол. Я хвалил его работу, он хвалил мою работу, но на этом все", - приводит слова хавбека Globo.

Ранее также сообщалось, что лидер Лиона может сменить клубную прописку.

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