iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Капитан Ньюкасла: Гвардиоле нравится мой футбол

Бруно Гимараэш прокомментировал интерес "горожан".
Сегодня, 07:57
Бруно Гимараэш / Getty Images
Бруно Гимараэш / Getty Images

Хавбек Ньюкасла Бруно Гимараэш прокомментировал интерес Манчестер Сити к нему.

Напомним, что бразилец уже давно находится над прицелом английских грандов, однако пока Ньюкаслу удавалось сохранить своего капитана.

Сам же Гимараэш заявил, что слухи, связывающие его с Манчестер Сити - лишь слухи.

"В Ньюкасле я кумир, очень ценю это, я капитан команды, и если бы вы спросили меня три года назад, то я бы сказал, что моей самой большой мечтой было бы играть в АПЛ. Быть кумиром и быть капитаном – это невероятно.

Мне очень нравится Ньюкасл. Конечно, слухи о Манчестер Сити показывают, что я нахожусь на высоком уровне, но это были не более чем слухи.

Знаю, что Пепу Гвардиоле нравится мой футбол. Я хвалил его работу, он хвалил мою работу, но на этом все", - приводит слова хавбека Globo.

Ранее также сообщалось, что лидер Лиона может сменить клубную прописку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруно Гимараэс

Статьи по теме

Манчестер Сити готов выложить за лидера Ньюкасла более 100 млн евро Манчестер Сити готов выложить за лидера Ньюкасла более 100 млн евро
Лидер Ньюкасла провел выходные в парижском Диснейленде на фоне слухов о переходе в ПСЖ Лидер Ньюкасла провел выходные в парижском Диснейленде на фоне слухов о переходе в ПСЖ
Гран-при Лас-Вегаса: Ферстаппен может оформить чемпионский титул уже в эти выходные Гран-при Лас-Вегаса: Ферстаппен может оформить чемпионский титул уже в эти выходные
Ямаль все еще не готов вернуться на футбольное поле Ямаль все еще не готов вернуться на футбольное поле
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Формула 110:45
Гран-при Лас-Вегаса: Ферстаппен может оформить чемпионский титул уже в эти выходные
Европа10:30
Ямаль все еще не готов вернуться на футбольное поле
Лига наций10:10
Швеция недовольна техническим поражением Косово
Европа09:14
Звезда Реала может перейти в английский гранд
НХЛ08:58
НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию, Даллас разгромил Сан-Хосе
Киберспорт08:36
Европейский RMR-турнир. Группа B: Команда Зинченко снова будет играть против россиян, B8 будет противостоять Aurora
Формула 108:24
Глава Альпин - о переходе на моторы Мерседес: это было трудное решение
НБА07:59
НБА: Филадельфия уступила Мемфису, Голден Стэйт обыграл Атланту
Европа07:57
Капитан Ньюкасла: Гвардиоле нравится мой футбол
Лига наций00:58
Косово обжалует техническое поражение в сорванном матче с Румынией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK