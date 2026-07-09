Арсенал согласовал контракт с лидером Ньюкасла

Лондонский Арсенал собирается подписать во время летнего трансферного окна основного полузащитника Ньюкасла Бруно Гимараэса.

Как сообщает журналист Николо Скира, "канониры" уже согласовали с 28-летним игроком сборной Бразилии личные условия его будущего контракта, который будет рассчитан до июня 2031 года.

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Сейчас лондонский клуб ведет переговоры с "сороками" по поводу суммы компенсации за игрока.

В прошлом сезоне Гимараэс провел в составе Ньюкасла 41 матч во всех турнирах, отличившись девятью голами и восемью результативными передачами.

Напомним, ранее Тоттенхэм оформил рекордный трансфер полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали.

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