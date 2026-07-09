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Футбол

Реал согласовал новый контракт с хавбеком, которым интересовался Манчестер Юнайтед

Орельен Чуамени продолжит выступления в составе мадридской команды.
Сегодня, 08:52       Автор: Игорь Мищук
Орельен Чуамени / Getty Images
Орельен Чуамени / Getty Images

Реал сохранит в своем составе полузащитника сборной Франции Орельена Чуамени.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мадридский клуб и 26-летний футболист договорились о подписании нового контракта, который будет рассчитан до июня 2031 года. В ближайшее время игрок должен продлить договор со "сливочными".

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Ранее интерес к французскому хавбеку приписывали Манчестер Юнайтед, однако, по информации источника, этот потенциальный трансфер не был близким к осуществлению из-за высокой заработной платы игрока и нежелания самого мадридского клуба отпускать своего исполнителя.

В минувшем сезоне Чуамени сыграл за Реал во всех турнирах 49 матчей, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.

В составе сборной Франции полузащитник провел три поединка на чемпионате мира-2026, отличившись одним ассистом.

Напомним, ранее Реал объявил о подписании звездного защитника Интера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Орельен Чуамени

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