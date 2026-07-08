Талантливый новичок присоединится к пелотону в новом сезоне

Пилот молодженой программы Феррари Рафаэль Камара присоединится к Формуле-1, пишет Rossomotori.

По информации издания, сезон-2027 Камара проведет в Хаас.

В американской команде 21-летний пилот заменит Эстебана Окона, который в текущем сезоне пока набрал лишь три очка.

Камара же на текущий момент считается одним из самых талантливых молодых пилотов. Бразилец выступает в Формуле-2 и сейчас занимает третью строчку в личном зачете.

Ранее также сообщалось, что в Ред Булл недовольны Максом Ферстаппеном.

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