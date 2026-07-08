iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Талантливый новичок присоединится к пелотону в новом сезоне

Рафаэль Камара заменит Эстебана Окона.
Сегодня, 21:02       Автор: Андрей Безуглый
Рафаэль Камара / Getty Images
Рафаэль Камара / Getty Images

Пилот молодженой программы Феррари Рафаэль Камара присоединится к Формуле-1, пишет Rossomotori.

По информации издания, сезон-2027 Камара проведет в Хаас.

В американской команде 21-летний пилот заменит Эстебана Окона, который в текущем сезоне пока набрал лишь три очка.

Камара же на текущий момент считается одним из самых талантливых молодых пилотов. Бразилец выступает в Формуле-2 и сейчас занимает третью строчку в личном зачете.

Ранее также сообщалось, что в Ред Булл недовольны Максом Ферстаппеном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Легенда Барселона возглавил родную сборную Легенда Барселона возглавил родную сборную
Манчестер Юнайтед согласовал трансфер игрока Челси Манчестер Юнайтед согласовал трансфер игрока Челси
УЕФА будет блокировать возвращение росийских команд УЕФА будет блокировать возвращение росийских команд
Костюк: Университатя заслуживает уважения Костюк: Университатя заслуживает уважения

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи чемпионата Европы U-19, Украина против Германии, Испания - Хорватия
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа22:05
Легенда Барселона возглавил родную сборную
Формула 121:02
Талантливый новичок присоединится к пелотону в новом сезоне
Европа20:03
Манчестер Юнайтед согласовал трансфер игрока Челси
Европа19:35
УЕФА будет блокировать возвращение росийских команд
Лига Европы18:45
Костюк: Университатя заслуживает уважения
ЧМ-202617:55
ФИФА не стала отменять карточку Олисе
Теннис17:20
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
Теннис16:55
Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона
Европа16:16
Аякс вернул в клуб своего воспитанника
Европа15:42
Барселона достигла соглашения с Аль-Хилялем о трансфере португальца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK