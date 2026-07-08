ФИФА не стала отменять карточку Олисе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что ФИФА не отменила желтую карточка Майкла Олисе.

Напомним, что француз заработал ее в матче с Парагваем за потасовку с Матиасом Галарсой Фондой.

Однако на повторе было видно, что Олисе не касался соперника. Вингер приложил палец к губам соперника, но не касался его, хотя Фонда все равно упал.

Федерация футбола Франции подала запрос в ФИФА об отмене карточки, но получила отказ.

Ранее тренер Египта обвинил судей и ФИФА в краже победы.

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