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Футбол

ФИФА не стала отменять карточку Олисе

Несправделивое наказание француза осталось в силе.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что ФИФА не отменила желтую карточка Майкла Олисе.

Напомним, что француз заработал ее в матче с Парагваем за потасовку с Матиасом Галарсой Фондой.

Однако на повторе было видно, что Олисе не касался соперника. Вингер приложил палец к губам соперника, но не касался его, хотя Фонда все равно упал.

Федерация футбола Франции подала запрос в ФИФА об отмене карточки, но получила отказ.

Ранее тренер Египта обвинил судей и ФИФА в краже победы.

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