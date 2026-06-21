Стало известно, кому открыт Майкл Олисе: Реалу или Баварии

Журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на представителей Майкла Олисе сообщает, что француз не рассматривает переход в Реал.

Напомним, что ранее в СМИ писали, что мадридская команда заинтересована в подписании вингера Баварии, однако журналист опровергает эту информацию.

Он добавляет, что Олисе открыт к обсуждению нового контракта с Баварией, что снижает вероятность его ухода в ближайшее время.

Тем временем Реал, по данным Плеттенберга, никак не связывался с игроком сборной Франции, несмотря на его высокий уровень игры.

К слову, Тоттенхэм предложил 75 млн за игрока Ньюкасла.

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