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Футбол

Стало известно, кому открыт Майкл Олисе: Реалу или Баварии

Француз открыт к обсуждению нового контракта.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на представителей Майкла Олисе сообщает, что француз не рассматривает переход в Реал.

Напомним, что ранее в СМИ писали, что мадридская команда заинтересована в подписании вингера Баварии, однако журналист опровергает эту информацию.

Он добавляет, что Олисе открыт к обсуждению нового контракта с Баварией, что снижает вероятность его ухода в ближайшее время.

Тем временем Реал, по данным Плеттенберга, никак не связывался с игроком сборной Франции, несмотря на его высокий уровень игры.

К слову, Тоттенхэм предложил 75 млн за игрока Ньюкасла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бавария Мюнхен Майкл Олисе

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