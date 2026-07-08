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Формула-1 хочет провести еще одну общу презентацию болидов

Она может пройти в Милане.
Вчера, 23:05       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Формула-1 намерена провести еще одну общую презентацию болидов, пишет racingnews365.

Напомним, что пока единственная общая презентация прошла перед стартом сезона-2025. Тогда она была приурочена к 75-летию чемпионата.

Серия хочет провести еще одну такую презентацию и уже начала переговоры с командами.

В случае успеха, вероятней всего, презентация пройдет в Милане.

Ранее также сообщалось, что в сезоне-2027 будет новичок в пелотоне.

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