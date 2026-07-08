ЧМ-2026: Анонс дня — Франция vs Марокко

Матчей на текущем Мундиале остается все меньше и меньше.

На турнире начинается уже стадия ¼ финала, которую откроет противостояние Франции и Марокко.

Франция - Марокко

9 июля | 23:00 | Жилетт Стэдиум, Фоксборо, США

Если 4 года назад все воспринимали как чудо выход сборной Марокко в полуфинал Чемпионата мира, то теперь четвертьфинал для этой команды не воспринимается как что-то на 100% неожиданное.

Африканская команда за период между двумя Чемпионатами мира стала только сильнее, пополнившись как уже довольно опытными игроками вроде Исмаэля Сайбари, так и совсем молодыми талантами, такими как Аюб Буадди, который, кстати, выступал на молодежном уровне за сборные Франции.

Марокко выстроило настоящую систему, которая помогает команде утверждаться в статусе одной из лучших национальных сборных всего мира и безусловного гранда своего континента. Эта система держится на двух столпах – вложениях в инфраструктуру внутри страны и работе с диаспорой за ее пределами.

На этом Мундиале Марокко показало, что на равных играет против таких исторических грандов футбола, как Нидерланды и Бразилия, поэтому и Франции не будет легко против этой команды.

“Les bleus” пока довольно легко движутся по турниру. Тяжелым матчем для них был только поединок против Парагвая.

Подопечные Густаво Альфаро стали действительно сложным испытанием для команды Дидье Дешама, и вряд ли их беспокоил хейт, который они получили за свой грубый стиль игры. Также проблемой в том матче были погодные условия, ведь матч проходил при температуре 37 градусов по Цельсию.

К счастью, в Фоксборо завтра должно быть немного прохладнее, пиковая температура достигнет лишь 31 градуса по Цельсию.

Хотя не погода и не трудности в матче с Парагваем являются самой громкой темой, связанной с Францией, накануне этого матча.

Сейчас внимание СМИ приковано к спору между Килианом Мбаппе и парагвайским сенатором Селесте Амарильей. Представительница верхней палаты конгресса позволила себе расистские высказывания в адрес Мбаппе после того, как тот проигнорировал голкипера Парагвая Орландо Хиля после матча.

В ответ на это Килиан назвал Селесте “женщиной без чести”, а Амарилья пообещала подать на него в суд за оскорбления по гендерному признаку.

Будем надеяться, что эти околофутбольные скандалы не будут отвлекать Мбаппе от дела и обе сборные покажут свою лучшую версию.

Интересный факт: Именно Франция остановила Марокко в полуфинале прошлого Чемпионата мира, победив со счетом 2:0.

На сайте betking на победу Франции можно поставить с коэффициентом 1.58, тогда как победа Марокко оценивается коэффициентом 6.33. Коэффициент на ничью в основное время — 4.00.

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