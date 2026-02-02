iSport.ua
Лидер Реала приблизился к рекорду Роналду

Гол с точки принёс Мбаппе 37-й мяч за Реал в сезоне.
Сегодня, 07:48       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Звёздный форвард Реала Килиан Мбаппе забил 12-й пенальти в нынешнем сезоне.

Накануне "сливочная" команда сыграла против Райо Вальекано, нападающий реализовал пенальти на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.

Тем самым француз показал лучший результат по 11-метровым среди игроков чемпионата Испании со времён Криштиану Роналду, у которого было 13 голов с точки в сезоне-2014/15.

Также этот мяч стал для Килиана 37-м в сезоне-2025/26 за Реал. Теперь на счету Мбаппе 41 (37+4) результативное действие в 30 матчах сезона во всех турнирах.

К слову, в матче против Райо полузащитник Реала покинул поле в слезах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

