Лидер Реала приблизился к рекорду Роналду

Гол с точки принёс Мбаппе 37-й мяч за Реал в сезоне.

Звёздный форвард Реала Килиан Мбаппе забил 12-й пенальти в нынешнем сезоне.

Накануне "сливочная" команда сыграла против Райо Вальекано, нападающий реализовал пенальти на 10-й добавленной ко второму тайму минуте.

Тем самым француз показал лучший результат по 11-метровым среди игроков чемпионата Испании со времён Криштиану Роналду, у которого было 13 голов с точки в сезоне-2014/15.

12 - Kylian Mbappé has scored 12 penalties this season in all competitions. The last LaLiga player to score more penalties in a single season was Cristiano Ronaldo, also with Real Madrid, in 2014/15 (13). Heir. pic.twitter.com/seorOi0bni — OptaJose (@OptaJose) February 1, 2026

Также этот мяч стал для Килиана 37-м в сезоне-2025/26 за Реал. Теперь на счету Мбаппе 41 (37+4) результативное действие в 30 матчах сезона во всех турнирах.

К слову, в матче против Райо полузащитник Реала покинул поле в слезах.

