Сыграет ли звезда Реала? Травма француза ставит его участие в полуфинале под сомнение

Алонсо пока не решил, сыграет ли Мбаппе против Атлетико.
Сегодня, 11:06       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе может не сыграть в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с мадридским Атлетико.

Как сообщил главный тренер "королевского" клуба Хаби Алонсо на предматчевой пресс-конференции, перед началом полуфинальной игры они прислушиваются к состоянию француза, его ощущениям, и только после этого приймут необходимое решения.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе травма колена, а именно повреждены наружные связки. Однако, несмотря на это, после полученого повреждения Килиан провел на поле около 270 минут в рамках Ла Лиги и Кубка Испании.

Отмечается, что Мбаппе поедет с Реалом на матч, но его участие в игре пока под вопросом. Напомним, 1/2 финала Суперкубка Испании пройдет 8 января в Джидде, Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, какие задачи ставит Хаби Алонсо перед бельгийским голкипером Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

