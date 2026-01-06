Сыграет ли звезда Реала? Травма француза ставит его участие в полуфинале под сомнение
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе может не сыграть в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с мадридским Атлетико.
Как сообщил главный тренер "королевского" клуба Хаби Алонсо на предматчевой пресс-конференции, перед началом полуфинальной игры они прислушиваются к состоянию француза, его ощущениям, и только после этого приймут необходимое решения.
Ранее сообщалось, что у Мбаппе травма колена, а именно повреждены наружные связки. Однако, несмотря на это, после полученого повреждения Килиан провел на поле около 270 минут в рамках Ла Лиги и Кубка Испании.
Отмечается, что Мбаппе поедет с Реалом на матч, но его участие в игре пока под вопросом. Напомним, 1/2 финала Суперкубка Испании пройдет 8 января в Джидде, Саудовская Аравия.
