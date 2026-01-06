Тренер Реала поделился своими планами на Куртуа

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо поделился своими мыслями касательно игры основного голкипера "сливочных" Тибо Куртуа.

Алонсо считает, что благодаря хорошей игре бельгийского вратаря ногами его можно использовать как дополнительного игрока.

Вовлеченность вратаря крайне важна, и он стремится понять, как мы можем лучше строить игру от ворот. Мы должны использовать его как дополнительного игрока.

"Он хорошо играет ногами, хорошо понимает игру, и мы можем использовать его как свободного игрока. Ему это нравится, и мы много работаем над этим вместе с ним", — цитирует испанского специалиста пресс-служба Реала.

Тем временем украинский вратарь сменил шотландский клуб на греческий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!