Украинский вратарь сменил шотландский клуб на греческий

Евгений Кучеренко пополнил состав представителя Суперлиги Греции.
Сегодня, 16:35       Автор: Игорь Мищук
Евгений Кучеренко / Getty Images
Украинский голкипер шотландского Данди Юнайтед Евгений Кучеренко перешел в греческий Панетоликос.

О подписании 26-летнего вратаря представитель высшего дивизиона Греции объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Олимпиакос с Яремчуком разгромил соперника в овертайме и выиграл Суперкубок Греции

Украинец заключил с греческим клубом двухлетний контракт и будет выступать под 99-м номером. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Панетоликос на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги Греции, набрав 15 очков в 15 сыгранных матчах.

Ранее в Украине Кучеренко играл в юношеской команде Шахтера, Колосе, Подолье и ЛНЗ. Также у него есть опыт выступлений за португальскую Лейрию, казахстанский Аксу и грузинскую Дилу.

В Данди Юнайтед Кучеренко перешел в июне 2025 года из ЛНЗ. В нынешнем сезоне украинец провел за шотландскую команду 17 матчей во всех турнирах, пропустив 26 голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Ромы Артем Довбик принял решение покинуть клуб.

