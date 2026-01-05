Украинский вратарь сменил шотландский клуб на греческий

Украинский голкипер шотландского Данди Юнайтед Евгений Кучеренко перешел в греческий Панетоликос.

О подписании 26-летнего вратаря представитель высшего дивизиона Греции объявил на своем официальном сайте.

Украинец заключил с греческим клубом двухлетний контракт и будет выступать под 99-м номером. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Панетоликос на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги Греции, набрав 15 очков в 15 сыгранных матчах.

Ранее в Украине Кучеренко играл в юношеской команде Шахтера, Колосе, Подолье и ЛНЗ. Также у него есть опыт выступлений за португальскую Лейрию, казахстанский Аксу и грузинскую Дилу.

В Данди Юнайтед Кучеренко перешел в июне 2025 года из ЛНЗ. В нынешнем сезоне украинец провел за шотландскую команду 17 матчей во всех турнирах, пропустив 26 голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

