iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Олимпиакос с Яремчуком разгромил соперника в овертайме и выиграл Суперкубок Греции

Результативное действие украинского нападающего отменили из-за офсайда.
Сегодня, 20:55       Автор: Игорь Мищук
Олимпиакос выиграл Суперкубок Греции / Olympiacos FC
Олимпиакос выиграл Суперкубок Греции / Olympiacos FC

Украинский нападающий Роман Яремчук стал обладателем Суперкубка Греции в составе Олимпиакоса.

В субботу, 3 января, подопечные Хосе Луиса Мендилибара в поединке за трофей одолели ОФИ Крит, разгромив соперника со счетом 3:0 в овертайме после того, как основное время игры завершилось нулевой ничьей.

Читай также: Яремчук забил в Кубке Греции второй матч подряд

Яремчук вышел на замену на 90+2 минуте, а на последних секундах компенсированного ко второму тайму времени отдал голевую передачу на Желсона Мартинша, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Олимпиакос - ОФИ 3:0 д.в.

Голы: Тареми, 95 (пен.), Калогеропулос, 107, Языджи, 113

Для украинского форварда этот трофей стал третьим в составе Олимпиакоса - в прошлом сезоне команда стала чемпионом и завоевала Кубок Греции.

Отметим, что в нынешней кампании Яремчук провел за Олимпиакос 13 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Роман Яремчук

Статьи по теме

Яремчук забил в Кубке Греции второй матч подряд Яремчук забил в Кубке Греции второй матч подряд
Олимпиакос без Яремчука обыграл Кайрат Олимпиакос без Яремчука обыграл Кайрат
МЮ сделал предложение по вундеркинду из Греции МЮ сделал предложение по вундеркинду из Греции
Арсенал с дублем Райса одолел Борнмут Арсенал с дублем Райса одолел Борнмут

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Довбик против Аталанты, а Зинченко даст бой Астон Вилле
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Сенегал стал первым четвертьфиналистом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа21:45
Арсенал с дублем Райса одолел Борнмут
Европа21:19
Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче
Европа20:55
Олимпиакос с Яремчуком разгромил соперника в овертайме и выиграл Суперкубок Греции
Другие страны20:20
Кубок африканских наций-2025: Сенегал стал первым четвертьфиналистом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
Европа19:57
Штутгарт усилился форвардом сборной Эквадора
Европа19:55
"Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику
Другие страны19:20
Звезда МЛС перебрался на Ближний Восток
Бокс19:02
Пол выбыл из рейтинга WBA после поражения от Джошуа
Европа18:58
Вулверхэмптон оформил первую победу в сезоне АПЛ
Европа18:30
Дженоа с Малиновским разошлась миром с Пизой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK