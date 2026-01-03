Олимпиакос с Яремчуком разгромил соперника в овертайме и выиграл Суперкубок Греции
Украинский нападающий Роман Яремчук стал обладателем Суперкубка Греции в составе Олимпиакоса.
В субботу, 3 января, подопечные Хосе Луиса Мендилибара в поединке за трофей одолели ОФИ Крит, разгромив соперника со счетом 3:0 в овертайме после того, как основное время игры завершилось нулевой ничьей.
Яремчук вышел на замену на 90+2 минуте, а на последних секундах компенсированного ко второму тайму времени отдал голевую передачу на Желсона Мартинша, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.
Олимпиакос - ОФИ 3:0 д.в.
Голы: Тареми, 95 (пен.), Калогеропулос, 107, Языджи, 113
The Greek Super Cup is ours 🏆🔴⚪ pic.twitter.com/kdM8W2am20— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026
Для украинского форварда этот трофей стал третьим в составе Олимпиакоса - в прошлом сезоне команда стала чемпионом и завоевала Кубок Греции.
Отметим, что в нынешней кампании Яремчук провел за Олимпиакос 13 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
