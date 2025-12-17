Яремчук забивает в Кубке Греции второй матч подряд

В среду, 17 декабря, прошел матч Олимпиакоса в Кубке Греции против Ираклиса.

Украинский форвард Роман Яремчук, который вышел в стартовом составе, сумел отметиться голом на 51-й минуте матча.

Его сокомандник Даниэль Поденсе отдал пас на Яремчука, и он, находясь в штрафной площади, закатил мяч в ворота, тем самым сделав счёт 5:0.

The moment 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻 𝗬𝗮𝗿𝗲𝗺𝗰𝗵𝘂𝗸 scores! pic.twitter.com/6aVbc9L7z7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 17, 2025

Добавим, что Роман забивает во втором матче подряд, в котором выходит в стартовом составе.

В целом для украинца это четвёртый гол в трёх матчах Кубка Греции в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!