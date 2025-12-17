iSport.ua
Яремчук забивает в Кубке Греции второй матч подряд

Отличился после передачи Поденсе.
Сегодня, 19:47       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Олимпиакоса / Getty Images
Игроки Олимпиакоса / Getty Images

В среду, 17 декабря, прошел матч Олимпиакоса в Кубке Греции против Ираклиса.

Украинский форвард Роман Яремчук, который вышел в стартовом составе, сумел отметиться голом на 51-й минуте матча.

Его сокомандник Даниэль Поденсе отдал пас на Яремчука, и он, находясь в штрафной площади, закатил мяч в ворота, тем самым сделав счёт 5:0.

Добавим, что Роман забивает во втором матче подряд, в котором выходит в стартовом составе.

В целом для украинца это четвёртый гол в трёх матчах Кубка Греции в этом сезоне.

олимпиакос Роман Яремчук

