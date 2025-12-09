iSport.ua
Олимпиакос без Яремчука обыграл Кайрат

Греческий гранд оформил первую победу в турнире.
Сегодня, 19:25       Автор: Антон Федорцив
Кайрат – Олимпиакос / Getty Images
Кайрат – Олимпиакос / Getty Images

"Красно-белые" в первом тайме упустил две реальные возможности забить. Сначала Анарбеков потянул удар Эль-Кааби головой в девятку. А затем кипер "желто-черных" взял и низовой выстрел нападающего.

В начале второй половины команды обменялись моментами. В контратаке Кайрата не прошел острый прострел Эдмилсона на Громыко. В ответ Шикиньо проверил бдительность вратаря дальним ударом.

В конце концов, Олимпиакос забил на 73-й минуте. Это Тареми разрезной передачей вывел на простор Мартинша, а тот мощным ударом "прошил" Анарбекова. Пирейцы одержали первую победу в Лиге чемпионов 2025/26 и теперь имеют 5 очков.

Статистика матча Кайрат – Олимпиакос 6-го тура Лиги чемпионов

Кайрат – Олимпиакос – 0:1
Гол: Мартинш, 73

Ожидаемые голы (xG): 0.20 - 2.37
Владение мячом: 46 % - 54 %
Удары: 5 - 20
Удары в створ: 1 - 8
Угловые: 1 - 8
Фолы: 12 - 14

