Олимпиакос без Яремчука обыграл Кайрат

"Красно-белые" в первом тайме упустил две реальные возможности забить. Сначала Анарбеков потянул удар Эль-Кааби головой в девятку. А затем кипер "желто-черных" взял и низовой выстрел нападающего.

В начале второй половины команды обменялись моментами. В контратаке Кайрата не прошел острый прострел Эдмилсона на Громыко. В ответ Шикиньо проверил бдительность вратаря дальним ударом.

В конце концов, Олимпиакос забил на 73-й минуте. Это Тареми разрезной передачей вывел на простор Мартинша, а тот мощным ударом "прошил" Анарбекова. Пирейцы одержали первую победу в Лиге чемпионов 2025/26 и теперь имеют 5 очков.

Статистика матча Кайрат – Олимпиакос 6-го тура Лиги чемпионов

Кайрат – Олимпиакос – 0:1

Гол: Мартинш, 73

Ожидаемые голы (xG): 0.20 - 2.37

Владение мячом: 46 % - 54 %

Удары: 5 - 20

Удары в створ: 1 - 8

Угловые: 1 - 8

Фолы: 12 - 14

