Олимпиакос без Яремчука обыграл Кайрат
"Красно-белые" в первом тайме упустил две реальные возможности забить. Сначала Анарбеков потянул удар Эль-Кааби головой в девятку. А затем кипер "желто-черных" взял и низовой выстрел нападающего.
В начале второй половины команды обменялись моментами. В контратаке Кайрата не прошел острый прострел Эдмилсона на Громыко. В ответ Шикиньо проверил бдительность вратаря дальним ударом.
В конце концов, Олимпиакос забил на 73-й минуте. Это Тареми разрезной передачей вывел на простор Мартинша, а тот мощным ударом "прошил" Анарбекова. Пирейцы одержали первую победу в Лиге чемпионов 2025/26 и теперь имеют 5 очков.
Статистика матча Кайрат – Олимпиакос 6-го тура Лиги чемпионов
Кайрат – Олимпиакос – 0:1
Гол: Мартинш, 73
Ожидаемые голы (xG): 0.20 - 2.37
Владение мячом: 46 % - 54 %
Удары: 5 - 20
Удары в створ: 1 - 8
Угловые: 1 - 8
Фолы: 12 - 14
