"Настроен вернуться": Промоутер рассказал о состоянии Пола после тяжелого поражения от Джошуа

Накиса Бидариан, промоутер блогера Джейка Пола, высказался о состоянии своего клиента после проигранного нокаутом боя с экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа, в котором он получил перелом челюсти.

По словам представителя шоумена, на восстановление ему потребуется пять-шесть недель и он намерен продолжить выступления.

"Он чувствует себя хорошо. Конечно, в течение дня бывают периоды сильной боли и периоды, когда боли нет. Собственно, восстановление будет продолжаться пять-шесть недель.

И он настроен вернуться в бокс в 2026 году. Это спорт, который он любит. Это спорт, спасший его от пути, по которому он когда-то шел.

Прозвучит странно, но в определенной степени я рад, что он не выиграл. Представьте, если бы Пол за пять лет в спорте, а фактически за три-три с половиной года на уровне топовых соперников победил Джошуа? Какова была бы мотивация продолжать прогрессировать, вкладывать еще больше в тренировки, работать еще усерднее?

Джейк всегда говорит, что лучшие уроки и ценные победы приходят из-за поражений. Я считаю, что так было и с Томми Фьюри. И я на 100% убежден, что это произошло и сейчас. Если Джейк действительно страстно относится к этому спорту, он теперь понимает, что должен вкладывать еще больше времени, ресурсов, дней и усилий, чтобы поднять свое мастерство на новый уровень", - сказал Бидариан в комментарии Ариэлю Хельвани.

Напомним, что после боя с Джошуа Пол перенес операцию из-за перелома челюсти.

