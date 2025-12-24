iSport.ua
Forbes представил рейтинг самых дорогих спортивных команд

В топ-10 нет ни одного футбольного клуба.
Сегодня, 22:12       Автор: Андрей Безуглый
Даллас Ковбойз / Getty Images
Издание Forbes составило список самых дорогих спортивных команд мира.

По сравнению с прошлым годом совокупная стоимость 50 самых дорогих команд выросла на 22% и составила 353 миллиарда долларов.

При этом, интересно, что больше всего в цене за последние годы выиграли НБА и НФЛ во многом благодаря стриминговым сервисам и росту цен на трансляции.

А вот европейский футбол такими данными похвастать не может. В то время, как франшизы НФЛ подорожали на 25%, футбольные клубы Европы - лишь на 5%.

В итоге в топ-10 списка нет ни одного футбольного клуба. Самый дорогой среди них - Реал Мадрид расположился лишь на 20-й строчке (6,75 млрд долларов). Лидером же топа уже долгие годы остается Даллас Ковбойз, оценивающийся в 13 млрд долларов.

Топ-10 самых дорогих спортивных команд мира:

  1. Даллас Ковбойз – 13 млрд долларов (НФЛ)
  2. Голден Стэйт Уорриорз – 11 млрд (НБА)
  3. Лос-Анджелес Рэмс – 10,5 млрд (НФЛ)
  4. Нью-Йорк Джайентс – 10,1 млрд (НФЛ)
  5. Лос-Анджелес Лейкерс – 10 млрд (НБА)
  6. Нью-Йорк Никс – 9,75 млрд (НБА)
  7. Нью-Ингленд – 9 млрд (НФЛ)
  8. Сан-Франциско Форти Найнерс – 8,6 млрд (НФЛ)
  9. Филадельфия Иглс – 8,3 млрд (НФЛ)
  10. Чикаго Беарс (НФЛ) и Нью-Йорк Янкис (бейсбол) - 8,2 млрд долларов.

Ранее также сообщалось, что ФИА вынесла вердикт по скандалу с новыми двигателями.

